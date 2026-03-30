Epatite A | casi in aumento in Italia Cosa fare a tavola per evitare il contagio
In Italia, nel 2025 si sono registrati 631 casi di epatite A, rispetto ai 443 del 2024. Per prevenire il contagio, si consiglia di rispettare norme di igiene personale e di cucina, come lavare accuratamente frutta e verdura e cuocere bene gli alimenti. Inoltre, il vaccino contro il virus è disponibile e raccomandato in alcune fasce di popolazione.
631 casi nel 2025 contro 443 nel 2024. Dall’igiene alla cottura, fino al vaccino, le regole per ridurre i rischi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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