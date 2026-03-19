Epatite A in Italia arriva il divieto in tutta la città | Non mangiateli Casi in aumento

A Napoli è stato disposto un divieto totale di consumo di alcuni alimenti a causa di un aumento dei casi di epatite A. La misura riguarda tutta la città, con l’indicazione di non mangiarli più. Si registra un incremento dei contagi, anche se ancora non sono state fornite cifre ufficiali. La disposizione è stata annunciata dalle autorità sanitarie locali.

A Napoli c’è un’aria strana, di quelle che si avvertono prima ancora di leggere i comunicati ufficiali. Nei pronto soccorso si parla sottovoce, le chat di famiglia impazziscono e in città rimbalza una domanda semplice e inquieta: “ Ma allora è vero? ”. Nel frattempo, da Palazzo San Giacomo arriva una firma che cambia le abitudini di molti. È una storia che parte dal mare e finisce dritta nei corridoi degli ospedali, tra barelle, attese e telefoni che squillano senza sosta. E quando i numeri iniziano a correre più veloci della normalità, le istituzioni non possono più restare a guardare. La firma del sindaco e il divieto che fa discutere. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente: a Napoli scatta il divieto di consumare frutti di mare crudi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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