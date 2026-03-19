Epatite A 133 casi in Campania | la Regione rafforza i controlli su cozze e vongole

In Campania sono stati segnalati 133 casi di epatite A. La Regione ha deciso di aumentare i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi, in particolare su cozze e vongole, per verificare la sicurezza alimentare e prevenire ulteriori contagi. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e hanno intensificato i controlli sui prodotti provenienti dalla regione.

La Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. La decisione arriva alla luce dell’andamento dei contagi registrati dall’inizio del 2026: al 18 marzo si contano 133 casi complessivi, un dato che impone un innalzamento dell’attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini. Il piano coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica della Direzione generale per la tutela della salute – settore Prevenzione collettiva e sanità pubblica e veterinaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Epatite A, Campania rafforza controlli su molluschiNAPOLI 19 MARZO 2026 – La Regione Campania rafforza i controlli lungo la filiera dei molluschi bivalvi e intensifica le misure di prevenzione contro... Aumento di casi di epatite A: la Regione Campania incrementa i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi, le raccomandazioni per i cittadiniAl via il rafforzamento delle attività di controllo sull’intera filiera dei molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche, ecc. Tutto quello che riguarda Epatite A 133 casi in Campania la... Epatite A in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno. Nuovi controlli sulla filiera dei molluschi: ecco cosa evitareLa Regione Campania intensifica i controlli contro l'Epatite A dopo l'aumento dei contagi (133 casi). Scopri i rischi legati ai molluschi bivalvi crudi e le regole d'oro per il consumo sicuro di frutt ... infocilento.it Epatite A in Campania, i casi sono 133. La Regione: «Intensificati i controlli sui molluschi». Come evitare il contagioDa Palazzo Santa Lucia un vademecum sulle regole e i comportamenti da osservare per la prevenzione. Attenzione al cibo crudo e ai frutti di bosco ... msn.com