Epatite A scatta l’allarme a Napoli | divieto sulle cozze e controlli a tappeto

A Napoli, l’Asl Napoli 1 Centro ha registrato 84 casi di epatite A dall’inizio dell’anno, con 14 nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore. Per contenere il contagio, è stato imposto il divieto di commercializzazione e consumo di cozze. Sono stati avviati controlli su vasta scala per verificare la sicurezza alimentare e monitorare la diffusione dell’infezione.

Perché l’epatite A sta preoccupando Napoli. I numeri parlano chiaro e preoccupano. Da inizio anno sono già 84 i casi di epatite A registrati nel territorio dell’ Asl Napoli 1 Centro, con un’accelerazione improvvisa: 14 nuovi casi in sole 24 ore. A questi si aggiungono altri 10 contagi a Forio, sull’isola di Ischia. Un’impennata che rompe ogni equilibrio: i dati sono fino a dieci volte superiori rispetto alla media degli ultimi anni e addirittura 41 volte più alti rispetto all’ultimo triennio. Il virus, trasmesso per via oro-fecale, riporta sotto i riflettori le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza alimentare. Cosa sta succedendo negli ospedali?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Epatite A, scatta l’allarme a Napoli: divieto sulle cozze e controlli a tappeto Articoli correlati Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongoleLa Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. Leggi anche: “Napoli, a causa dei casi di epatite A c’è l’allarme zuppa di cozze per Pasqua” parla l’esperta del Cotugno Aggiornamenti e contenuti dedicati a Epatite A scatta l'allarme a Napoli... Temi più discussi: Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Epatite A, scatta l’emergenza in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno; Epatite in Campania, scatta l'ordinanza a Napoli: divieto assoluto di consumare frutti di mare crudi; Diffusione dell’epatite A in Campania: l’allerta, i dati e come difendersi dal contagio. Benevento, scatta il divieto di vendita dei frutti di mare crudi: l'ordinanza di Mastella contro l'epatite ASul fronte della prevenzione dell'epatite A il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso una ordinanza con cui ordina «a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, ... ilmattino.it Epatite A, scatta l’allerta sanitaria. Invito alla prudenza per tutta la popolazioneUn aumento rapido e preoccupante dei casi di Epatite A ha spinto l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana, in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione ... ildispariquotidiano.it Casi di Epatite A a Napoli: i consigli degli esperti #napoli #eptatitea #medici - facebook.com facebook Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 x.com