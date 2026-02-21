Colpo in gioielleria Entrano in negozio e arraffano una collana d’oro dalla vetrina

Una banda di ladri ha sfondato le vetrofanie di una gioielleria e ha portato via una collana d’oro dal banco espositivo. La rapina è avvenuta di giorno, mentre il negozio era aperto al pubblico. I malviventi, forse già pronti, sembrano aver studiato il colpo con attenzione, osservando i movimenti del personale prima di entrare. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

Avevano probabilmente pianificato il colpo in anticipo, effettuando pure un sopralluogo per conquistare la fiducia dell'orefice. Poi hanno agito, in pieno giorno, ignorando le persone che intorno alle 11 di ieri mattina passeggiavano lungo le strade del centro storico di Cesena. Due uomini, probabilmente di origini nordafricane, hanno così razziato una collanina d'oro del valore di circa 6.000 euro arraffandola da una vetrinetta dell'oreficeria 'Sergio', storico negozio che si affaccia su corso Sozzi. A raccontare i fatti è stato lo stesso titolare, rimasto all'interno della sua attività anche dopo aver subìto il colpo e durante il quale ha peraltro rimediato anche una ferita alla mano: "Li conoscevo – ha ricostruito - erano già venuti in negozio recentemente, per sostituire la batteria di un orologio.

Rapina in gioielleria, il video e le testimonianze

