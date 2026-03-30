Entra in un’azienda abbandonata insieme a un amico poi il dramma | grave un ragazzo delle medie

Un ragazzo delle medie è rimasto ferito gravemente dopo essere entrato con un amico in un’azienda dismessa di Casorezzo. Durante l’episodio, i due giovani hanno esplorato l’edificio abbandonato, che si trova in condizioni di degrado. La situazione si è complicata quando il ragazzo si è infortunato, portando all’intervento dei soccorsi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un pomeriggio di giochi tra le macerie industriali si è trasformato in un dramma che tiene col fiato sospeso la comunità di Casorezzo. Un ragazzino di soli 13 anni è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano dopo un volo terribile di circa nove metri. L’incidente è avvenuto domenica 29 marzo, intorno alle 18, all’interno dell’area dismessa dell’ ex Zucchi, lo storico stabilimento tessile che sorge proprio di fronte al Municipio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, residente nella vicina Ossona, si era introdotto nella struttura abbandonata insieme ad alcuni amici per quella che doveva essere una sfida o una semplice esplorazione urbana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Entra in un’azienda abbandonata insieme a un amico, poi il dramma: grave un ragazzo delle medie Articoli correlati Entra in un’azienda abbandonata con un amico e precipita da una tettoria per 9 metri: grave ragazzino di 13 anniUn 13enne è precipitato per 9 metri da un capannone di un'azienda dismessa a Casorezzo (Milano). Giocava nel giardino della nonna, poi il dramma: grave 13enneUn pomeriggio qualunque, di quelli che sanno di casa e di libertà, può cambiare in un attimo. Dumped at 20, she’s taken home by a billionaire CEO and cherished every night