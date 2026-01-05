Difende l' amico da una rapina e viene accoltellato al torace | grave un ragazzino di 15 anni
Un ragazzino di 15 anni è stato gravemente ferito a Milano dopo essere intervenuto in difesa di un amico rapinato. Durante l’episodio, è stato accoltellato al torace da un uomo, mettendo a rischio la sua vita. L’intervento del giovane, motivato dalla volontà di aiutare, ha avuto conseguenze serie e solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela dei minori in contesti di emergenza.
È intervenuto in difesa di un amico rapinato da un uomo, ma ha avuto la peggio. Accoltellato a Milano un ragazzino di 15 anni. Le sue condizioni sono gravi, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. La rapina e l'aggressioneL'aggressione è avvenuta intorno alle nel tardo pomeriggio di lunedì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
