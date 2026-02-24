Chi è Giulia Diana la compagna di Enrico Nigiotti cantante Sanremo 2026

Giulia Diana ha deciso di condividere la sua vita con Enrico Nigiotti, cantante che partecipa a Sanremo 2026, a causa di un legame forte e sincero. La loro relazione si è consolidata nel tempo, lontano dai riflettori e senza clamore mediatico. Giulia, che ha sempre preferito mantenere un basso profilo, gestisce con discrezione la quotidianità al fianco del compagno. La coppia ha recentemente affrontato alcune sfide, rafforzando il loro rapporto e la stabilità familiare.

Nata il 24 marzo 1991 a Livorno, città toscana in cui ancora oggi vive con Enrico, Giulia ha alle spalle un percorso formativo intenso e poliedrico. Laureata in psicologia, ha deciso di non limitarsi agli studi accademici: la sua vera passione è sempre stata la danza, coltivata fin da bambina e sviluppata attraverso seminari, stage e tirocini con compagnie professionali italiane ed europee.

