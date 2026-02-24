Chi è Giulia Diana la fidanzata di Enrico Nigiotti | Non siamo sposati mi basta così L’amore è una promessa

Giulia Diana ha dichiarato che non sono sposati, perché per lei l’amore si basa su una promessa più che su un matrimonio ufficiale. La coppia si conosce da alcuni anni e vive insieme senza formalità legali, trovando soddisfazione in questa scelta. Giulia ha spiegato di sentirsi felice così, senza desiderare di cambiare lo stato attuale della loro relazione. La loro storia prosegue senza intoppi, con una forte connessione tra i due.

Da diversi anni Enrico Nigiotti, tra i protagonisti di Sanremo 2026, è legato alla fidanzata Giulia Diana. Della donna si hanno poche informazioni: è laureata in psicologia, ma svolge anche la professione di insegnante di danza. La loro storia è nata oltre sette anni fa e, nel 2023, la coppia ha avuto i due gemellini, Maso e Duccio. La nascita dei due bambini non ha però fatto scattare in loro il desiderio di convolare a nozze. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha spiegato: «Matrimonio? Non siamo sposati, mi basta così. L’amore è una promessa, di solito lo mantengo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti (cantante Sanremo 2026)Giulia Diana ha deciso di condividere la sua vita con Enrico Nigiotti, cantante che partecipa a Sanremo 2026, a causa di un legame forte e sincero.

Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo con la canzone d'amore "Ogni volta che non so volare": così ne spiega il significatoEnrico Nigiotti torna sul palco di Sanremo con una canzone d’amore, “Ogni volta che non so volare”.

