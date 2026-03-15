Veronesi assume | zero esperienza formazione interna e sedi

Il Gruppo Veronesi ha annunciato l’assunzione di persone senza esperienza, offrendo formazione interna e occupando posizioni in ambito operativo e manutentivo in varie sedi del Nord Italia. L’azienda invita candidati interessati a partecipare al processo di selezione, che si svolge direttamente presso le sue strutture. Nessun dettaglio viene fornito riguardo alle qualifiche richieste o alle modalità di candidatura.

Il Gruppo Veronesi apre le porte a candidati privi di esperienza per ruoli operativi e manutentivi in diverse località del Nord Italia. La campagna, attiva dal 15 marzo 2026, mira a rafforzare l’organico offrendo formazione interna immediata. Le opportunità si concentrano su stabilimenti situati nel Veneto, nella Lombardia e nel Friuli Venezia Giulia. Non è richiesta una storia lavorativa pregressa, poiché l’azienda garantisce un percorso di apprendimento pratico sul campo per i nuovi ingressi. La mappa delle sedi operative nel Nord Italia. L’espansione della forza lavoro non avviene in un unico punto geografico, ma si distribuisce su più regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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