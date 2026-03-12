Webuild ricavi 2025 per 13,6 miliardi +15% Ebitda a 1,2 miliardi +18%

Webuild ha annunciato che nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 13,6 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha anche registrato un Ebitda di 1,2 miliardi di euro, con una crescita dell’18%. I dati sono stati comunicati in una nota ufficiale e si riferiscono ai risultati finanziari dell’ultimo anno.

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Webuild nel 2025 ha registrato ricavi ben oltre le attese a 13,6 mld di euro, il +15% anno su anno. L'Ebitda è oltre i target a 1,2 mld di euro a +18%. Gli ordini sono stati a oltre 58,4 mld di euro, con ampia visibilità su ricavi futuri. I nuovi ordini per 13,2 mld di euro, di cui quasi la meta' all'estero. Da inizio 2026 acquisiti ordini per 1,8 mld di euro, oltre 19,1 mld gare in attesa aggiudicazione. Sono state consegnate oltre 45 infrastrutture strategiche nel mondo. Webuild motore industriale dell'Italia nel mondo tra i maggiori gruppi del paese, traino di filiera, export, occupazione e sicurezza, rafforzando la competitività italiana globale costruita in tre anni una piattaforma di eccellenza che consentira' di affrontare le sfide e la competizione globale con maggiore solidita' e resilienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Webuild, ricavi 2025 per 13,6 miliardi (+15%), Ebitda a 1,2 miliardi (+18%) Articoli correlati Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi Poste, ricavi record a oltre 13 miliardi nel 2025Per Poste Italiane è record di ricavi a oltre 13 miliardi nel 2025, con un utile netto al +10%. Tutti gli aggiornamenti su Webuild ricavi 2025 per 13 6 miliardi... Temi più discussi: Webuild chiude il 2025 con ricavi a 13,6 miliardi e margini in crescita; Volkswagen sotto i riflettori: punta su maxi tagli dopo un 2025 in calo e stime prudenti sul 2026; Webuild - Anteprima dei risultati FY25; Fatturato da record per LEGO, il colosso danese continua a stupire. ***Webuild: 2025 oltre attese, utile 280 mln (+13%) e ricavi 13,6 mld (+15%)Cedola di 0,081 euro per azioni ord, 0,26 euro per risp (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Webuild chiude il 2025 con dati superiori ... ilsole24ore.com Webuild: proseguono attivita' in M.O., per 2026 ricavi in linea con record 2025Investor day prima dei conti 2026 per nuovo piano triennale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Con riferimento all'attuale contesto ... ilsole24ore.com Webuild - facebook.com facebook #webuild per il #suditalia: in #Puglia, #Sicilia e #Calabria le nuove tappe della terza edizione di Build Up, il programma del Gruppo che collega scuola e lavoro nel settore delle grandi infrastrutture. Oltre 1.100 studentesse e studenti in Sicilia e più di 350 x.com