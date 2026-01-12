Produzione di idrogeno all' Api Andrea Nobili Avs chiede chiarezza | La transizione energetica non può ridursi a un’operazione di marketing verde

Recentemente si è annunciato l’avvio della produzione di idrogeno presso la Raffineria Api di Falconara. Andrea Nobili di Avs solleva la questione della reale sostenibilità di questa transizione energetica, evidenziando l’importanza di un approccio trasparente e concreto, lontano dalle strategie di marketing verde. È fondamentale approfondire gli aspetti tecnici e ambientali di questa iniziativa per valutare il suo effettivo impatto e le opportunità future nel settore energetico.

ANCONA – Giorni fa vi avevamo dato notizia che alla Raffineria Api di Falconara inizierà la produzione di idrogeno. Questo grazie al finanziamento della Regione Marche di ben 14 milioni di euro ottenuti grazie ai fondi Pnrr.Sulla questione il consigliere Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra.

