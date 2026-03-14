Carburanti la guerra in Medio Oriente è una stangata per gli italiani | spesi 16,5 milioni in più al giorno

Dal 27 febbraio al 14 marzo, secondo il Codacons, i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente: il diesel è salito del 18,5% e la benzina del 9,1%. Questa escalation si traduce in un aggravio quotidiano di 16,5 milioni di euro per i consumatori italiani. La situazione riflette l’impatto della guerra in Medio Oriente sui costi energetici nazionali.

La guerra in Medio Oriente si sta già facendo sentire sui portafogli degli italiani. Il primo fronte, ancora una volta, è quello dei carburanti: fare rifornimento costa di più e il conto complessivo, ogni giorno, diventa sempre più pesante. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha elaborato uno studio sull’effetto della crisi internazionale sui prezzi alla pompa. Il dato più duro riguarda il diesel: dal 27 febbraio al 14 marzo, il gasolio ha registrato un aumento del 18,5%, pari a 32,2 centesimi in più al litro. Tradotto in termini concreti, significa circa 16 euro in più per un pieno. Più contenuto, ma comunque significativo, il rincaro della benzina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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