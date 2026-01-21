Il recepimento della Direttiva europea RED III rappresenta un passo importante per l’Italia nella promozione dell’idrogeno rinnovabile. Con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione, questa normativa stabilisce target specifici per il settore industriale e della mobilità, segnando un’opportunità di sviluppo sostenibile e innovazione nel panorama energetico nazionale.

Roma, 21 gennaio 20026 – “Con il recepimento della Direttiva europea RED III (20232413), il nostro Paese ridisegna la propria strategia di decarbonizzazione imprimendo un indirizzo strategico all’implementazione di vettori energetici puliti su cui poter costruire una nuova politica industriale”. E’ quanto dichiara Alberto Dossi, presidente di H2IT. “Il recepimento – aggiunge – si allinea alle indicazioni europee e riserva all’ idrogeno rinnovabile un ruolo importante, riconoscendo un ecosistema pronto e fornendo così al comparto industriale gli obiettivi da traguardare e sui quali si possono basare gli investimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Idrogeno rinnovabile, Alberto Dossi: “Via libera alla Red III: recepiti i target per industria e mobilità, eccellente notizia per il settore”

Re Carlo III dà una buona notizia sulla sua battaglia contro il cancro: «Grazie alla diagnosi precoce, potrò ridurre le cure il prossimo anno»Re Carlo III ha condiviso una buona notizia sulla sua battaglia contro il cancro, annunciando che grazie alla diagnosi precoce potrà ridurre le cure nel prossimo anno.

Leggi anche: Elettrificazione della mobilità: una leva per industria e Paese

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Dossi (H2IT), 'Red III, recepiti target per idrogeno nell'industria e nella mobilità'.

Idrogeno rinnovabile, Alberto Dossi: Via libera alla Red III: recepiti i target per industria e mobilità, eccellente notizia per il settoreIl presidente di H2IT: Riconosciuto il ruolo chiave del comparto per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica dell’Italia. Grazie al governo ... quotidiano.net

Dossi (H2IT), 'Red III, recepiti target per idrogeno nell'industria e nella mobilità'Con il recepimento della Direttiva europea Red III (2023/2413), il nostro Paese ridisegna la propria strategia di decarbonizzazione imprimendo un indirizzo strategico all'implementazione di vettori e ... msn.com

Oggi a Rovereto Ges ha presentato una nuova batteria a idrogeno e manganese per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile. Un progetto nato da una startup e cresciuto grazie a competenze scientifiche, fondi pubblici e partnership strategiche. Una tecnologia - facebook.com facebook

L’energia marina per l’idrogeno verde risultata una delle fonti rinnovabili più sostenibili in uno studio x.com