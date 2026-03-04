Idrogeno H2IT presente al KEY - The Energy Transition Expo a Rimini Il Presidente Dossi | Imprese competitive stimolare la domanda e ridurre i costi dell’energia

All’interno del KEY - The Energy Transition Expo a Rimini, l’Associazione Italiana Idrogeno (H2IT) ha allestito uno stand al Padiglione B4, nel settore dedicato alla transizione energetica. Durante l’evento, il presidente di H2IT ha sottolineato l’importanza di rendere le imprese più competitive, stimolare la domanda di idrogeno e ridurre i costi dell’energia. La fiera si svolge nella cornice di un appuntamento di rilievo nel settore energetico.

L’idrogeno è un’opportunità strategica da cogliere. Si inserisce in mercati già esistenti e altamente competitivi, con la capacità di rafforzarli e innovarli. Ciò che occorre con urgenza è un’azione coordinata che sostenga lo sviluppo della filiera e consenta alla tecnologia di ridurre i costi dell’energia grazie a maggiori volumi, apprendimento industriale e innovazione continua. L’idrogeno non è soltanto una tecnologia, ma rappresenta un’occasione di leadership industriale per l’Italia. Può diventare un motore di crescita e fonte di occupazione qualificata, per questo è fondamentale attivare progetti e costruire una solida forza industriale nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

KEY – The Energy Transition Expo, Rimini capitale della transizione energetica dal 4 al 6 marzo 2026

