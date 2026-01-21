Il Comune di Orbetello ha deciso di destinare, anche per il secondo anno consecutivo, il 40% degli alloggi di edilizia pubblica all’emergenza abitativa. Questa misura mira a rispondere alle esigenze delle persone in difficoltà, garantendo un intervento concreto nel settore abitativo e contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un approccio che riflette l’impegno del Comune nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Comune di Orbetello destina, per il secondo anno consecutivo, il 40% degli alloggi dell’edilizia pubblica all’ emergenza abitativa. E’ quanto annuncia l’assessora Silvia Magi (nella foto). "In Giunta – specifica Magi – abbiamo approvato la nuova delibera che programma le assegnazioni del 2026, riservando un’aliquota pari al 40% per specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, destinando un terzo di quanto riservato all’utilizzo autorizzato alla graduatoria ’sfratti’ e i rimanenti due terzi alla graduatoria ’emergenza abitativa’. Come amministrazione abbiamo ritenuto, quindi, di confermare il trend degli ultimi due anni che, in linea con la legge regionale, destina il massimo consentito all’emergenza abitativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Più alloggi all’emergenza abitativa"

Leggi anche: Emergenza abitativa in Veneto, tra seconde case e alloggi sfitti

Leggi anche: Emergenza abitativa, accordo per il recupero di 110 alloggi sfitti

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Affronteremo al più presto l’emergenza abitativa”

Argomenti discussi: Più alloggi all’emergenza abitativa; Emergenza casa, in 10 anni serviranno più di 3 mila alloggi: si punta a recuperare il 30% di quelli sfitti. Sul Bondone fabbisogno ricettivo stimato in 270-400 posti letto; Emergenza abitativa, Roma acquista più di mille case popolari; Casa introvabile casa: numeri, colpe e risposte alla più grande emergenza sociale del continente.

Casa introvabile casa: numeri, colpe e risposte alla più grande emergenza sociale del continenteL’emergenza abitativa è un problema non soltanto in Italia, ma in tutta Europa. Con i prezzi delle abitazioni in crescita del 5,3 per cento nel secondo trimestre del 2025. E a farne le spese sono i pi ... panorama.it

Stop all’emergenza casa. Piano per 13 nuovi alloggi. Più un centro per anzianiPer le case popolari di via Pacini arrivano i soldi dalla Regione. I lavori partiranno entro dicembre e l’obiettivo di Casa Spa è realizzare alloggi Erp nella zona di Casellina, dove da anni si ... lanazione.it

EMERGENZA ALLOGGI A IMOLA: L'ALLARME DEL SAP su Bologna - Il Resto del Carlino Arrivano i rinforzi per la sicurezza della nostra città, ma mancano i posti letto. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) lancia un grido d'allarme sulla gestione degli al - facebook.com facebook

Milano, il "Piano Casa" esiste: 200 alloggi popolari da recuperare e duemila euro di affitto agli under 35. Quell'emergenza a lungo sottovalutata x.com