Elodie e Franceska sempre più unite ma Iannone non la sta vivendo bene

La cantante Elodie e Franceska Nuredini continuano a mostrarsi sempre più vicine, ma dietro le quinte non tutto fila liscio. I loro social sono pieni di foto che parlano di complicità, mentre in privato la situazione tra Franceska e Iannone sembra complicata. Lui, secondo alcune fonti, non sta vivendo bene questa nuova fase, e i silenzi tra i protagonisti diventano sempre più evidenti.

C’è un filo sottile che lega le storie d’amore ai silenzi. E quello che, da settimane ormai, avvolge Elodie e Franceska Nuredini è fatto più di immagini che di parole. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna conferma, ma una sequenza di scatti – tra vacanze condivise, passeggiate milanesi e momenti di quotidianità – che raccontano una complicità forte ed evidente. Con grande amarezza di Andrea Iannone che, a quanto pare, sarebbe infastidito (e non poco) dalle foto che ritraggono l’ex fidanzata con la ballerina. Elodie e Franceska inseparabili, cosa ne pensa Iannone. Da settimane le immagini di Elodie e Franceska parlano di sorrisi intrecciati e sguardi che si cercano. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elodie e Franceska Nuredini si mostrano sempre più vicine.

Andrea Iannone torna a far parlare di sé, questa volta per una frase che sarebbe stata una frecciatina nei confronti di Elodie, dopo la rottura tra i due.

Elodie e Franceska in Thailandia: l’addio a Iannone resta un mistero

