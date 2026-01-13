Elodie ha condiviso pubblicamente una foto insieme alla fidanzata Franceska, mostrando il loro affiatamento. Nel 2026, la cantante si prenderà una pausa dalla scena italiana, decidendo di trascorrere del tempo in Thailandia per rilassarsi e ricaricare le energie dopo un intenso periodo di impegni e concerti.

All’inizio del 2026 Elodie si regala una pausa lontano dai riflettori italiani, scegliendo la Thailandia come destinazione per ricaricare le energie dopo mesi intensi di concerti e palazzetti sold out. Ma quella che doveva essere una semplice vacanza tra amiche si è trasformata in poche ore in un caso mediatico: una serie di immagini condivise sui social ha acceso i riflettori su un legame che, fino a oggi, era rimasto sullo sfondo. Al centro degli scatti, un abbraccio al tramonto che ha fatto il giro del web e che ha riaperto tutte le voci su una possibile nuova storia d’amore. Elodie e Franceska insieme: l’amore non è più un segreto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elodie esce allo scoperto: foto tra le braccia della fidanzata ballerina Franceska, insieme sono bellissime!

Qualche settimana fa Fabrizio Corona comunicava uno dei suoi tanti scoop: secondo le sue informazioni, #Elodie intraprendeva rapporti con il suo corpo di ballo femminile, suscitando l'ira di fan e delle persone a lei vicina. Ora esce il gossip: Elo e Franceska, - facebook.com facebook