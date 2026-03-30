Elodie e Franceska sono state protagoniste di nuove immagini pubblicate sui loro profili social. Un post di Elodie su Instagram mostra un carosello di foto inedite, senza didascalie o commenti, ma con immagini che sembrano comunicare qualcosa senza bisogno di parole. Le foto sono state condivise pubblicamente e non sono accompagnate da dichiarazioni ufficiali delle due persone coinvolte.

Potrebbe non esserci bisogno di parole quando le immagini sembrano raccontare tutto. Il nuovo post condiviso da Elodie su Instagram sembra andare proprio in quella direzione, un carosello che, senza dichiarazioni esplicite, lascia intendere molto. Accanto a lei, presenza ormai costante, la ballerina Franceska Nuredini.Scatti in jacuzzi, momenti di relax e serate insieme: elementi che, pur senza conferme ufficiali, danno l’impressione che le due abbiano deciso, almeno simbolicamente, di uscire allo scoperto dopo mesi di indiscrezioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) Foto intime e complicità evidente. Le immagini pubblicate mostrano una sintonia che difficilmente passa inosservata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elodie e Franceska non si nascondono più. Gli scatti inediti

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Elodie e Franceska Nuredini sexy, felici e sorridenti. I nuovi scatti dalla ThailandiaLa popstar e la ballerina sono appare più serene e felici che mai durante quelle giornate dall'altra parte del mondo.

Elodie e Franceska sempre più affiatate: "Andrea Iannone non la sta vivendo bene"Quanto Elodie e Franceska Nuredini siano unite, affiatate e complici si racconta da settimane.

Elodie e Franceska Nuredini escono allo scoperto come coppia Il gossip