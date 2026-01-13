Elodie e Franceska Nuredini in Thailandia | gli scatti che tutti stavano aspettando

Elodie e Franceska Nuredini sono recentemente state fotografate in Thailandia, dove hanno condiviso alcuni scatti sui social. La cantante italiana ha mostrato momenti della vacanza, mentre la ballerina del suo tour, spesso indicata come la sua nuova compagna, è stata presente nelle immagini. Questi scatti hanno attirato l’attenzione dei follower, confermando un legame che sembra sempre più evidente.

A quanto pare Elodie non si nasconde più. La cantante ha condiviso sui social una carrellata di scatti della recente vacanza in Thailandia, trascorsa insieme a Franceska Nuredini, ballerina del suo tour che da diverse settimane viene indicata come la sua nuova fidanzata. Con loro compaiono anche altre due donne, amiche del gruppo, ma è evidente come molte delle immagini siano concentrate proprio sulla complicità tra Elodie e Franceska. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) Le foto raccontano una vacanza all'insegna della leggerezza. In alcune immagini le vediamo alle prese con le prelibatezze locali: Elodie assaggia uno spiedino tipico – forse di insetti grigliati – mentre Franceska la osserva con aria divertita e un filo diffidente.

