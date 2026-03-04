Elodie e Franceska Nuredini sono state riprese mentre si scambiano un bacio durante un evento pubblico. Le immagini mostrano le due, visibilmente vicine, coinvolte in un gesto di affetto. Il video ha subito fatto il giro del web, suscitando reazioni tra gli utenti che hanno commentato il momento condiviso tra le due. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva la manifestazione.

Alla fine arrivò anche il bacio: Elodie e Franceska Nuredini sono state ritratte durante un momento di tenera complicità. Il primo bacio pubblico tra la cantante trentacinquenne e la ballerina ventitreenne è avvenuto nel contesto di una serata milanese, diventando immediatamente virale sulle principali piattaforme social. Sebbene non vi siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte delle dirette interessate, gli indizi raccolti negli ultimi mesi delineano il profilo di un legame solido e profondo. guardate cosa ha combinato sal da vinci dandoci anche il bacio del sì all’altare (la console) delle FIDANZATE D’ITALIA ELODIE E FRANCESKA EVVIVA LE SPOSE pic. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il bacio che tutti aspettavano: Elodie e Franceska immortalate così e il web impazzisce (VIDEO)

Elodie e Franceska, quel quasi tenero bacio che ha infiammato il web: intanto spunta la verità su IannoneNegli ultimi giorni il gossip si è acceso come non accadeva da tempo attorno a Elodie.

Il video del bacio tra Elodie e Franceska infiamma i social e conferma i sospetti: le due sembrano più affiatate che maiUn video di pochi secondi, girato durante una serata in discoteca, ha acceso il dibattito online e riempito i social di commenti.

Una raccolta di contenuti su Il bacio che tutti aspettavano Elodie e....

Temi più discussi: Elodie, le immagini del primo bacio con la ballerina Franceska Nuredini; Sanremo, la notte dei baci: da Levante e Gaia a Fedez, Benigni e Baudo. Tutti i precedenti che nessuno ricorda; Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca, il video diventa virale: la coppia sembra non nascondersi (più); Elodie, il bacio con Franceska in discoteca infiamma il web: il video.

Elodie e Franceska Nuredini, il bacio in discoteca è virale: è nato un amore?Dopo gli avvistamenti in vacanza, ora un video mostra un bacio tra la cantante e la ballerina. La storia con Iannone è finita? ilfattoquotidiano.it

Elodie e Franceska Nuredini, il video del bacio in discoteca diventa viraleLe immagini della cantante e della ballerina mentre si scambiano un bacio durante una serata in discoteca infiammano i social e riaccendono il gossip su una possibile relazione ... quotidiano.net

Elodie sempre più innamorata della sua Franceska Eccole mentre si scambiano baci appassionati in discoteca #elodie #FranceskaNuredini #amore #loveislove #fblifestyles facebook

Un racconto in prima persona e con le voci di tanti ospiti come Pausini, Nannini, Elodie e Achille Lauro. #riccardococciante #ilmionomeèriccardococciante x.com