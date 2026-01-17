Elisoccorso di Como tre missioni salvavita per mamme e neonati

L’elisoccorso di Como ha recentemente avviato il progetto sperimentale Eli-STAM, dedicato al trasporto assistito di mamme e neonati. Presentato dalla Regione Lombardia all’Asst di Lecco, il servizio mira a garantire interventi rapidi e sicuri in situazioni di emergenza ostetrica. Le prime missioni salvavita testimoniano l’importanza di questa iniziativa nel migliorare le risposte di emergenza per le donne in gravidanza e i neonati.

L'elisoccorso di Como è al centro dei primi risultati concreti del progetto sperimentale Eli-STAM, il servizio di elisoccorso per il trasporto assistito materno presentato ieri da Regione Lombardia all'Asst di Lecco. In pochi mesi sono già state portate a termine tre missioni salvavita, tutte con esito positivo, a favore di donne in gravidanza o nel periodo immediatamente successivo al parto. Il progetto, sviluppato da Areu con Regione Lombardia e il Comitato Percorso Nascita, collega le strutture spoke di Sondrio, Sondalo e la Casa della Sanità di Livigno con l'ospedale Manzoni di Lecco, centro hub dotato di terapia intensiva neonatale e unità di medicina materno-fetale.

