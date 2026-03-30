Nel 2025, il servizio di elisoccorso nel Parmense ha assistito quasi mille pazienti. La prima base regionale di elisoccorso è stata istituita il 14 giugno 1986 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, e da allora sono trascorsi quarant’anni.

Sono stati 2.300 i servizi di emergenza in elisoccorso del 118 dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2025 in regione: 758 coperti dalla centrale operativa Emilia Ovest (Eli Parma) Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Elisoccorso, nel 2025 quasi mille pazienti soccorsi nel Parmense

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