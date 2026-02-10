Soccorsi ed emergenze | in Piemonte nel 2025 quasi 3 milioni di chiamate al 112
In Piemonte, nel 2025, sono state quasi 3 milioni le chiamate fatte al 112. I numeri arrivano da Regione Piemonte e Azienda Zero, che li hanno presentati durante il
Quasi 3 milioni di chiamate al 112 nel 2025 in Piemonte.A rivelarlo sono i dati forniti da Regione Piemonte e Azienda Zero in occasione del "112 Day", la Giornata del Numero unico europeo per le emergenze (Nue) che ricorre mercoledì 11 febbraio.Lo scorso anno nella nostra regione le centrali.
