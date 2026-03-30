Nel 2025, circa mille persone sono state soccorse dall’elisoccorso nella provincia di Parma. La prima base regionale di elisoccorso è stata inaugurata il 14 giugno 1986 all’Ospedale Maggiore di Bologna, e da allora è rimasta attiva per quasi quattro decenni.

Sono stati 2.300 i servizi di emergenza in elisoccorso del 118 dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2025 in regione: 758 coperti dalla centrale operativa Emilia Ovest (Eli Parma) Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Elisoccorso, nel 2025 quasi mille pazienti salvati nel Parmense

Articoli correlati

Leggi anche: Elisoccorso, nel 2025 quasi mille pazienti soccorsi nel Parmense

Il servizio di elisoccorso compie 40 anni e continua a crescere: nel 2025 oltre 180 pazienti soccorsiDa quel 14 giugno 1986, quando all’ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni.

Altri aggiornamenti su Elisoccorso nel 2025 quasi mille...

Temi più discussi: Infortuni sul lavoro, 417 mila denunce nel 2025; Elisoccorso, accordo tra Ulss 5 e Comuni: le piazzole aumentano a 22; Monni, Anch'io all'Elba sarà rifinanziato.

Elisoccorso, nel 2025 quasi mille pazienti soccorsi nel ParmenseSono stati 2.300 i servizi di emergenza in elisoccorso del 118 dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2025 in regione: 758 coperti dalla centrale operativa Emilia Ovest (Eli Parma) ... parmatoday.it

Elisoccorso, in Emilia-Romagna quasi 3mila pazienti soccorsi nel 2025Continua a crescere in Emilia-Romagna il servizio di elisoccorso del 118, che nel 2025 ha registrato un ulteriore consolidamento sia sul piano ... chiamamicitta.it

Nel 2025 quasi 3mila pazienti assistiti in elisoccorso dal 118 in E-R. Oltre duemila servizi di emergenza, per oltre 100 mila minuti di volo #ANSA x.com

Donna travolta da un’auto sulle strisce pedonali: interviene l’elisoccorso L’incidente è avvenuto a Calangianus, immediato il trasporto all’ospedale di Sassari in codice rosso - facebook.com facebook