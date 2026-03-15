Juventus | Miretti sempre più centrale

Nella partita di sabato 14 marzo 2026 contro l’Udinese, la Juventus ha vinto 1-0 con un gol di Jeremie Boga. Fabio Miretti, nato nel 2003, ha raggiunto ufficialmente le 100 presenze con la maglia bianconera, consolidando il suo ruolo nel centrocampo della squadra. La sua presenza in campo si è fatta notare in questa occasione, confermando la sua crescita all’interno del club.

Fabio Miretti ha scritto un’altra pagina importante della sua giovane carriera. Nella trasferta di sabato 14 marzo 2026 contro l’Udinese, vinta 1-0 dalla Juventus grazie al gol di Jeremie Boga, il centrocampista classe 2003 ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia bianconera. Un milestone speciale per un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Miretti sempre più centrale Articoli correlati Leggi anche: Juventus, McKennie sempre più centrale: Spalletti lo esalta Miretti sempre più protagonista con la Juve: scout della Nazionale maggiore lo osserveranno sabato a Cagliari! Il retroscenadi Redazione JuventusNews24Miretti sempre più protagonista: il 2003 convince Gattuso, osservatori in Sardegna in vista di una possibile chiamata per... Juventus - La mano di Spalletti si vede Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus Miretti sempre più centrale Temi più discussi: Fabio Miretti raggiunge le 100 presenze in bianconero; Udinese-Juventus 0-1; Sognando Yildiz: da Leone a Durmisi i talenti Juve in rampa di lancio che non conoscete; Udinese-Juve 0-1, le pagelle: Yildiz l'uomo in più (7,5), Boga decisivo (7). Sprazzi del vero Cambiaso (6,5). Serie A, Juventus-Pisa 4-0. Poker vista Champions: gol e highlightsLa Juventus cambia marcia nella ripresa, travolge il Pisa e manda un messaggio chiaro alla corsa Champions. All’Allianz Stadium finisce 4-0 per i bianconeri, protagonisti di un secondo tempo dominante ... today.it Udinese-Juventus, le pagelle: Yildiz (7,5) straordinario, Miretti (5) si divora il gol, Zaniolo (5,5) ci prova in tutti i modiLa Juventus ritrova il quarto posto in classifica, in attesa di Como-Roma di domani, battendo di misura l'Udinese sul suo campo nella 29esima ... msn.com Brutta sconfitta per la Juventus Women Ora anche la Champions è a rischio La cronaca completa nel primo commento facebook Brooke #NortonCuffy continua a essere un nome seguito dalla #Juventus. x.com