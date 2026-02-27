Di Maio all’Eastwest Coffee | la partnership Ue-Paesi del Golfo sempre più centrale

Durante l’incontro all’Eastwest Coffee, il focus è stato sulla crescente importanza della partnership tra l’Unione Europea e i Paesi del Golfo, evidenziando come la trasformazione industriale e la creazione di filiere tecnologiche condivise siano al centro delle discussioni. La tavola rotonda è stata presieduta da Giuseppe Scognamiglio, diplomatico e docente di scenari geopolitici alla Luiss, e ha visto la partecipazione di esponenti politici e diplomatici.

La trasformazione industriale dei Paesi del Golfo e la costruzione di filiere tecnologiche condivise con l'Europa sono state al centro dell'Eastwest Coffee, la tavola rotonda periodica presieduta da Giuseppe Scognamiglio, diplomatico e docente di scenari geopolitici alla Luiss. Perché i Paesi del Golfo non vogliono un intervento americano in Iran Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare parte del personale militare da alcune basi in Medio Oriente, inclusa al-Udeid in Qatar, dopo che l'Iran ha...