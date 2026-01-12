Elezioni amministrative 2026 | s' inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa

Il 25 gennaio 2026, presso il Campo Sportivo in Via Manzoni, si inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. L’evento rappresenta un momento importante nel percorso elettorale, offrendo un punto di riferimento per i cittadini interessati alle proposte e ai programmi del candidato in vista delle elezioni amministrative.

Domenica 25 gennaio 2026 si inaugura al Campo Sportivo nella centrale Via Manzoni la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. Dai quartieri popolari un progetto di governo: stop esternalizzazioni, lavoro vero, servizi pubblici e cultura viva.“La mia forza sarà il popolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

