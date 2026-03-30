Il Comune di Chieti ha pubblicato un avviso per la selezione degli scrutatori in vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e 25 maggio. La procedura riguarda la presentazione delle candidature, che dovranno essere inviate secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale. La scelta degli scrutatori avverrà in modo da garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il Comune di Chieti ha pubblicato l’avviso per la selezione degli scrutatori. La Commissione elettorale comunale procederà alla nomina degli scrutatori scegliendo tra i cittadini iscritti all’apposito albo che manifesteranno la propria disponibilità a svolgere l’incarico. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 17 aprile 2026, utilizzando il modello predisposto dal Comune e allegando un documento di identità in corso di validità. La richiesta può essere inoltrata in due modalità: consegna cartacea all’ufficio protocollo del Comune, in corso Marrucino, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’avviso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Elezioni di maggio, aperte le candidature per gli scrutatori a Chieti

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