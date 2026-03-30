Elezioni comunali a Salerno Valiante | Sosteniamo Zambrano Serve una svolta civica per rifondare la città

In vista delle prossime elezioni comunali a Salerno, uno dei promotori della lista “Noi Popolari Riformisti Salerno Civica” ha annunciato sui social il sostegno alla candidatura di Armando Zambrano come sindaco. L’intervento di Gianfranco Valiante si focalizza sulla necessità di una svolta civica per il futuro della città. La campagna elettorale si sta intensificando con diversi movimenti politici che presentano le proprie proposte e alleanze.

L'ex consigliere regionale e già sindaco di Baronissi è uno dei promotori della lista “Noi Popolari Riformisti Salerno Civica” Movimenti politici in vista delle elezioni comunali a Salerno. Oggi sui social interviene Gianfranco Valiante, uno dei promotori della lista “Noi Popolari Riformisti Salerno Civica”, che rivendica il sostegno alla candidatura a sindaco di Armando Zambrano. “Dapprima esclusivismi e boicottaggi, poi rigidità e paletti – afferma Valiante – hanno mandato all’aria la costruzione di una coalizione popolare progressista, il cosiddetto campo largo”. Un percorso che, secondo l’esponente politico, nasceva con obiettivi... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni comunali a Salerno, Valiante: "Sosteniamo Zambrano. Serve una svolta civica per rifondare la città" Articoli correlati Leggi anche: Elezioni comunali, Gasparri (FI): "A Salerno una sorta di regime dagli anni '90, serve una svolta" Elezioni comunali a Salerno, il Partito Liberaldemocratico sostiene Zambrano SindacoIl Partito Liberaldemocratico è nato con l’idea di lavorare assieme alle forze politiche dell’area riformatrice e liberale in Italia, territorio per... Contenuti e approfondimenti su Sosteniamo Zambrano Argomenti discussi: SALERNO, COMUNALI 2026. LA LEGA BENEDICE LA CANDIDATURA DI GHERARDO MARENGHI SINDACO. Elezioni Salerno: Forza Italia sfida gli alleatiForza Italia alle elezioni comunali di Salerno rompe con gli alleati. Martusciello propone Armando Zambrano e sfida Fratelli d'Italia. stylo24.it Salerno, ritorno di De Luca e centro diviso: corsa a sei per il ComuneSalerno, 26 Marzo - A due mesi dalle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale, a Salerno il quadro politico appare ormai definito. Salvo ... sciscianonotizie.it