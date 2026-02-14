Elezioni comunali Gasparri FI | A Salerno una sorta di regime dagli anni ' 90 serve una svolta

Maurizio Gasparri di Forza Italia afferma che a Salerno, la politica locale sembra dominata da un sistema consolidato dagli anni Novanta. Questa situazione si riflette nella mancanza di cambiamenti significativi e nella continuità di certe figure politiche. Gasparri invita i cittadini a considerare una svolta, sperando in un'elezione che porti nuove energie alla città.

"Credo che Salerno abbia bisogno di una svolta. C'è una sorta di regime che dura dai primi anni Novanta e quindi mi auguro che i cittadini possano fare una scelta diversa". A dirlo, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine di un evento del partito a Napoli, parlando delle imminenti elezioni comunali a Salerno, dopo le dimissioni del sindaco Enzo Napoli. "De Luca, si', parla di sicurezza e di altre cose - prosegue Gasparri - ma lo schieramento politico di cui fa parte è quello che ha voluto più ingressi di clandestini, quello che ha sempre attaccato le forze di polizia.🔗 Leggi su Salernotoday.it

In vista delle elezioni comunali di Termini Imerese, il rappresentante della Lega, Amodeo, ha dichiarato che il partito è preparato a partecipare alla sfida elettorale di primavera, sottolineando la necessità di una svolta per la città.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha detto che serve generosità da parte di tutti per evitare divisioni alle prossime elezioni comunali di Salerno.

