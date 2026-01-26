Capurso verso le elezioni comunali | il sindaco Michele Laricchia si ricandida

Il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha annunciato la propria candidatura per un secondo mandato alle prossime elezioni comunali, previste in primavera. La decisione arriva in un momento di confronto sulle future strategie amministrative, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato durante il suo mandato. La campagna elettorale si avvia così con l’intento di continuare a rappresentare le esigenze della comunità locale.

Quattro le liste che compongono la coalizione a sostegno del primo cittadino uscente: "Il sindaco non è un solista, ma il direttore d'orchestra" Il sindaco uscente di Capurso, Michele Laricchia, pronto a correre per il bis. Il primo cittadino ha annunciato la sua ricandidatura in vista delle elezioni comunali che si terranno in primavera. La data esatta in cui i cittadini saranno chiamati alle urne non c'è ancora, ma in un incontro avvenuto sabato scorso Laricchia ha dato ufficialmente avvio alla sua corsa. Un nuovo percorso politico che Laricchia ha presentato usando la metafora della sinfonia.🔗 Leggi su Baritoday.it

