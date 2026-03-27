Meloni prende il Turismo per fermare il tempo | l’ombra delle elezioni resta ma non è una strada

Il governo ha annunciato che il ministro del Turismo rimarrà in carica ad interim, con la prima cittadina che ha comunicato la decisione al presidente della Repubblica. La nomina del nuovo titolare non è ancora stata ufficializzata, e al momento la carica rimane vacante. La decisione è stata presa senza indicare una tempistica precisa per la nomina definitiva.

Giorgia Meloni decide di tenere per sé il ministero del Turismo, almeno per ora. Chiama Sergio Mattarella, comunica la scelta dell’interim e congela ogni altra decisione. Non è solo una mossa organizzativa, ma un segnale politico preciso: evitare accelerazioni, evitare scosse, evitare soprattutto di aprire un nuovo fronte mentre altri sono già aperti. In questa fase, la priorità non è sostituire Daniela Santanchè, ma tenere insieme l’equilibrio complessivo del governo. E per farlo, la premier sceglie di rallentare. Il punto centrale è che Meloni non ha oggi un nome, ma soprattutto non ha le condizioni politiche per imporne uno senza creare tensioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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