Il centrosinistra punta al candidato unico ma si prende tempo sul metodo | tavolo o primarie?

Il centrosinistra si sta confrontando sulla scelta del candidato sindaco unico, ma resta da definire il metodo, tra tavolo di consultazione e primarie. Dopo l’uscita di Falcomatà, il polo progressista intende avviare una nuova fase senza fretta, valutando attentamente le modalità e i tempi per individuare la figura che rappresenterà la coalizione nelle prossime elezioni comunali.

Candidato sindaco unico per il centrosinistra, ma come e chi ancora non si sa. Si prenderà ancora qualche giorno di riflessione il polo progressista che, conclusa l'era Falcomatà, vuole finalmente aprire la classica prima pagina bianca della campagna elettorale per le comunali. Nel pomeriggio si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Primarie Senigallia, vince Romano: sarà il candidato del centrosinistra Leggi anche: Amministrative Tricase, Chiuri candidato sindaco ma il centrosinistra si divide Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Romano-Lion, sfida per scegliere il candidato: In 5 anni non hanno fatto nulla per la città; Voghera: il centrosinistra in conclave per dare un nome al candidato; Principe: «Per la Provincia spero in un candidato unitario del centrosinistra. Caruso ha l’ambizione, lo sosterrei» · CosenzaChannel.it; VERSO LE PROVINCIALI - Il centrodestra lavora al listone unico per sbloccare 12 seggi su 16, il centrosinistra vuole replicare la coalizione Fico TUTTI GLI SCENARI Il nodo A Testa Alta. Il centrosinistra punta al candidato unico, ma si prende tempo sul metodo: tavolo o primarie? - Aggiornamento alla prossima settimana dopo la riunione di oggi, che ha visto la partecipazione di tutte le forze progressiste comprese le civiche ... reggiotoday.it

Il centrosinistra salentino punta su Fabio Tarantino per le prossime elezioni provinciali. Si vota in tutto il Salento il prossimo 1 Febbraio. Tarantino si scontrerà con Adriana Poli Bortone - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.