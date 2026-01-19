La premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che le elezioni anticipate si terranno l’8 febbraio. Questa decisione segna un cambiamento nel calendario politico del Giappone, che potrebbe influenzare le dinamiche interne e le future strategie del governo. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente, aprendo un nuovo capitolo nel panorama politico nazionale.

La premier giapponese Sanae Takaichi ha confermato le elezioni anticipate, che si terranno l’8 febbraio. Qualche giorno fa, aveva fatto sapere di avere intenzione di indirle, senza però comunicare la data, ai dirigenti del suo partito, il Partito Liberal Democratico (PLD), e a quelli del Partito dell’Innovazione del Giappone, che sostengono la coalizione del suo governo. «Sto mettendo in gioco il mio futuro politico come primo ministro con queste elezioni», ha detto in conferenza stampa. «Voglio che sia il popolo a giudicare direttamente se mi affiderà la gestione della nazione». La chiamata alle urne è, in effetti, una vera e propria scommessa per la prima ministra, entrata in carica meno di tre mesi fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’annuncio di Sanae Takaichi: elezioni anticipate in Giappone l’8 febbraio

Sanae Takaichi annuncia elezioni anticipate in Giappone

Sanae Takaichi, premier del Giappone, ha annunciato ufficialmente l’indizione di elezioni anticipate nel paese. La comunicazione è stata rivolta ai membri del Partito Liberal Democratico (PLD) e del Partito dell’Innovazione del Giappone (JIP), alleati nella coalizione di governo. La decisione segna un passo importante nel panorama politico giapponese, con possibili implicazioni per la stabilità e le future politiche nazionali.

Giappone, Takaichi annuncia elezioni anticipate

Il 23 gennaio, la prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, aprendo la strada a elezioni anticipate. In carica da tre mesi, Takaichi intende rinnovare i 465 membri della Dieta, il Parlamento nipponico. Questa decisione segna un momento importante nella politica giapponese, con possibili ripercussioni sulla stabilità e sulle future strategie di governo del Paese.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Giappone: la premier Takaichi pronta ad annuncio elezioni anticipate - Prevista conferenza stampa alle 10 ora italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com