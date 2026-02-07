Dimissioni a Messina | Pd accusa crisi di leadership e possibili elezioni anticipate a maggio

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni, lasciando il Comune in crisi. Il Partito Democratico si scaglia contro, accusando la città di essere bloccata da lotte politiche interne e da una leadership instabile. Si parla già di elezioni anticipate, possibili già a maggio, mentre l’amministrazione si trova a dover affrontare una fase di incertezza.

Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno scatenato un’aspra reazione da parte del Partito Democratico, che accusa apertamente la città di essere “ostaggio” delle dinamiche politiche legate a un leader esterno. La scelta del primo cittadino, arrivata dopo oltre due mesi di incertezze e rinvii, è stata interpretata dal segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace, come una resa politica e istituzionale, che certifica una situazione di condizionamento esterno che mina l’autonomia della città. La vicenda, che si consuma in un clima di crescente instabilità amministrativa, apre ora uno scenario inedito per Messina, con possibili elezioni anticipate già a maggio e la necessità di una svolta radicale nella gestione della cosa pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federico Basile ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Messina.

A Cosenza, la crisi nel centrosinistra coinvolge il sindaco Caruso e il Pd, generando incertezza politica e il possibile ricorso a elezioni anticipate.

