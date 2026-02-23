Elezioni 2026 | centrodestra compatto su Giordano a Cava intesa negli altri Comuni

Un incontro tra i leader del centrodestra si è tenuto ieri a Salerno, dove hanno deciso di sostenere Giordano a Cava. La riunione ha coinvolto i rappresentanti di vari partiti, che hanno concordato di presentarsi uniti nelle prossime elezioni comunali. La discussione si è concentrata anche sulla strategia da adottare negli altri Comuni della provincia. La decisione finale mira a rafforzare la presenza del centrodestra sul territorio. La campagna elettorale entra nel vivo con queste scelte concrete.

Ad Angri il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione sarà indicato da Forza Italia; a Pagani, invece, a designare il nome sarà Fratelli d’Italia; a Campagna si da mandato esplorativo alla Lega Nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali del centrodestra per discutere delle elezioni comunali della prossima primavera. Presenti: il commissario provinciale di FdI On. Imma Vietri, il segretario provinciale di FI On. Roberto Celano, per la Lega il dirigente nazionale Prof. Aurelio Tommasetti e il vice segretario provinciale Dante Santoro, il commissario provinciale di Noi Moderati Bruno D’Elia, il commissario provinciale dell’Udc Roberto Lambiase. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elezioni comunali a Cava, Giordano: "La sanità è uno dei punti cardine del programma"Durante la campagna elettorale a Cava de' Tirreni, Raffaele Giordano sottolinea l'importanza della sanità come uno dei principali punti del suo programma.

Elezioni provinciali, centrodestra compatto guarda già alle Comunali. Prende forma la rosa dei candidatiIl centrodestra ha dato il via libera alla lista unitaria per le elezioni provinciali e ora si concentra sulle Comunali.

