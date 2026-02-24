Cava de’ Tirreni Il centrodestra cavese fa quadrato intorno a Raffaele Giordano

Raffaele Giordano ha ricevuto il sostegno del centrodestra cavese, che ha deciso di confermare la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni. La scelta nasce dalla volontà di unire le forze politiche e rafforzare la presenza del blocco di centrodestra nel territorio. Il documento ufficiale, firmato dai rappresentanti delle varie componenti, sottolinea l’impegno comune per il futuro amministrativo di Cava de’ Tirreni. La campagna elettorale si avvicina con questa alleanza ben definita.

Tempo di lettura: 3 minuti Il centrodestra cavese fa quadrato intorno a Raffaele Giordano e conferma, in un documento ufficiale, la sua candidatura a sindaco nelle elezioni amministrative del prossimo maggio. La nota è stata sottoscritta ieri sera, a Cava de’ Tirreni, nel corso di una riunione congiunta a cui hanno partecipato i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e le liste civiche Siamo Cavesi e Le Frazioni al Centro. Un incontro intenso, partecipato e segnato da un confronto politico vero che, riconoscendo la centralità della politica – espressa nei principi ispiratori dei partiti di centrodestra che rappresentano un pilastro imprescindibile anche per la programmazione amministrativa locale – ha messo al centro un obiettivo chiaro: costruire un’alternativa forte e credibile per guidare la città fuori dall’immobilismo degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Paolo Di Domenico trovato morto: il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de’ TirreniPaolo Di Domenico è stato trovato morto dopo essere scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni.

Cava de’ Tirreni, al via la sesta edizione de ‘Il Viaggio delle Idee”A Cava de’ Tirreni prende il via la sesta edizione de “Il Viaggio delle Idee”, un evento culturale promosso da Ulisse online in collaborazione con gli istituti scolastici locali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Cava de’ Tirreni, ritrovato senza vita Paolo Di Domenico. Domani mattina la Santa Messa; Cava de’ Tirreni, IL VIAGGIO DELLE IDEE: giovedì prossimo 19 febbraio incontro sul tema L’ottica e la generazione Z con Giampaolo e Angela Di Maio; Paolo Di Domenico trovato morto: il 70enne era scomparso una settimana fa a Cava de' Tirreni; Cava de' Tirreni, villetta di San Pietro intitolata a Michele Avella.

Musica, al Moro di Cava de' Tirreni appuntamento con Gori e BossoA Cava de' Tirreni, appuntamento con il concerto conclusivo della rassegna Febbraio in Jazz. Venerdì 27 febbraio alle ore 22:30, il locale Il Moro ospita l'esibizione di Nico Gori e dei Lions ... salernotoday.it

Paolo Di Domenico, il 70enne scomparso a Cava de’ Tirreni, trovato senza vita dopo una settimanaLa scomparsa di Paolo Di Domenico ha scosso Cava de' Tirreni. Il suo corpo ritrovato ha suscitato dolore e riflessione nella comunità. bigodino.it

Il centrodestra della provincia di Salerno definisce gli accordi per le elezioni comunali 2026: Raffaele Giordano candidato unico a Cava de' Tirreni, intese sugli altri Comuni con nomi designati dai rispettivi partiti. - facebook.com facebook