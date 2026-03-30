Elezione del Consiglio Provinciale | i candidati di Manfredonia

Il prossimo 19 aprile 2026 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Tra i candidati presenti ci sono rappresentanti provenienti dalla città di Manfredonia, che hanno presentato le proprie liste e programmi in vista della consultazione elettorale. La data stabilita è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutti i comuni della provincia.

Il 19 aprile 2026 la Provincia torna al voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00, nel seggio costituito presso la sede della Provincia. Il presidente in carica, Avv. Giuseppe Nobiletti, ha firmato il decreto di convocazione dei Comizi elettorali. Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nell’apposita sezione dedicata alla tornata elettorale del 19 aprile 2026. "CAMPO LARGO PER LA CAPITANATA"Alfredo De LucaLibero Palumbo"LA PROVINCIA SEI TU"Nicola Mangano "INSIEME PER LA CAPITANATA"Gianpio Ognissanti"FRATELLI D'ITALIA"Vincenzo Di Staso 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Elezione del Consiglio Provinciale: i candidati di Manfredonia Articoli correlati Rinnovo consiglio provinciale di Avellino, il PD presenta la lista: i nomi dei candidatiAvellino – In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito... Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provincialeSono cinque, come nel 2024, le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elezione del Consiglio Provinciale i... Temi più discussi: Consiglio provinciale: approvazione linee programmatiche del Presidente e attribuzione delle deleghe; Consiglio provinciale, voto conferma maggioranza di centrodestra: eletti due consiglieri di Lamezia - Reazioni; Provincia di Crotone, eletto il consiglio provinciale; Elezioni provinciali BAT, sarà sfida a tre: centrodestra, centrosinistra e lista del Presidente. PROVINCIA FOGGIA Provincia di Foggia, indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio provincialeSono state convocate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia, che si terranno il 19 aprile 2026 a Palazzo Dogana ... statoquotidiano.it Provincia di Foggia, dopo il patto Decaro si torna a votare per il ConsiglioIndette le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Le elezioni si svolgeranno il 19 aprile a Palazzo Dogana. La normativa vigente stabilisce che il Consiglio Provinciale, eletto c ... lagazzettadelmezzogiorno.it SANTA MARIA CAPUA VETERE. Elezione del Presidente del Consiglio e non solo, ecco i punti all’ODG nella prossima seduta - facebook.com facebook