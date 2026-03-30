Il 30 marzo 2026, a Bologna, si sono alternate emozioni intense per Elettra Lamborghini, che ha condiviso sui social moment di dolore per la perdita della sua cavalla e di gioia per la laurea della sorellina. La cantante ha pubblicato foto e messaggi dedicati a entrambe le occasioni, mostrando i sentimenti contrastanti che ha vissuto in quei giorni. La sua presenza sui social è seguita da numerosi fan e followers.

Bologna, 30 marzo 2026 – Elettra Lamborghini, oltre a creare canzoni che diventano sempre tormentoni indimenticabili, ha un'innata simpatia che la rende sempre molto vicina ai fan e a tutti coloro che la seguono, in radio ed in tv. Gianni Morandi e l’annuncio a sorpresa in tv: “In tour con una canzone di Jovanotti: si intitola ‘Monghidoro’, il mio paese” Elettra e l’amore per gli animali. Ospite a Canzonissima, sabato, la cantante bolognese si è raccontata senza veli, tra gioie, ma anche dolori, come la perdita del suo fedele cavallo che, da anni, la accompagnava nella sua passione: l'ippica. "Ci ho riflettuto - racconta - e ho capito che Elettra, individuo, senza animali non vive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini, il dolore e la gioia: il pianto per la sua cavalla morta e la festa per la laurea della sorellina Lucrezia

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