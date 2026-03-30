Edmondo Cirielli | Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner

Il viceministro agli Esteri ha annunciato che si stanno conducendo trattative per l'acquisto di gas da un nuovo fornitore, senza specificare il nome del Paese coinvolto. In un intervento pubblico, ha affermato di mantenere un dialogo con la Russia e ha criticato chi avrebbe parlato alle sue spalle definendo tale atteggiamento codardo.

«Siamo in trattativa per aprire un nuovo importante canale di approvvigionamento per il gas, nel nome della sicurezza energetica italiana». Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri in quota Fratelli d’Italia, affronta tutti i temi sul tavolo, dalla crisi internazionale ai dolori post referendum. «Era una buona riforma, ma andava spiegata meglio. L’idea di andare a votare non ha fondamento». E sulla polemica riguardante l’incontro con l’ambasciatore russo: «Qualcuno si comporta in modo codardo parlando alle spalle, ma tutti riconoscono che ho agito bene». La crisi in Iran sembra inasprirsi, l’inflazione rialza la testa guidata dai rincari energetici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Edmondo Cirielli: «Siamo in trattativa per comprare gas da un nuovo partner» Articoli correlati Leggi anche: Edmondo Cirielli lascia il Consiglio regionale della Campania Edmondo Cirielli non resta in Consiglio regionale, sceglie il ministero. Al suo posto Marco NonnoIl viceministro Cirielli, candidato sconfitto da Fico, lascia il Consiglio regionale e opta per il Parlamento e per Palazzo Chigi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Edmondo Cirielli Temi più discussi: Centrodestra, resa dei conti dopo la sconfitta al Sud; Cirielli: Sulla giustizia Paese spaccato, serve riforma condivisa; EDMONDO CIRIELLI: CANTONE E CANNAVALE, NOMINE DI ALTO PROFILO PER MONDO GIUSTIZIA; Elezioni Comunali a Pagani, scontro Fdi-Forza Italia: volano gli stracci fra Martusciello e Cirielli. Chi è Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri finito al centro delle polemiche per l’incontro con l’ambasciatore russoIl viceministro degli Esteri è finito al centro delle polemiche per l’incontro con l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia Aleksej Vladimirovich Paramonov ... affaritaliani.it Vertice tra Italia e Russia alla Farnesina, bufera sul viceministro (e su Antonio Tajani): cosa si sono detti Edmondo Cirielli e Aleksej ParamonovTutto è cominciato nelle prime ore del mattino di oggi, quando le indiscrezioni sono cominciate a circolare senza più fermarsi ... notizie.com Scontro senza fine nel centrodestra A Pagani la partita per il candidato sindaco si trasforma in una vera e propria guerra interna tra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Protagonisti dello scontro: Fulvio Martusciello e Edmondo Cirielli. Al centro della polemica la can - facebook.com facebook L’Ambasciatore Tamara Liluashvili ha incontrato il Vice Ministro Edmondo Cirielli. Le Parti hanno scambiato vedute sulle relazioni tra i due Paesi e sulla cooperazione bilaterale, valutando positivamente i progressi dell’ultimo ciclo di consultazioni politi x.com