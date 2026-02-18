Edmondo Cirielli lascia il Consiglio regionale della Campania

Edmondo Cirielli ha deciso di dimettersi dal Consiglio regionale della Campania a causa di un conflitto tra il suo ruolo nell’assemblea e le sue funzioni come deputato e viceministro degli Esteri. La sua scelta arriva dopo aver constatato di non poter svolgere entrambi gli incarichi senza sovrapposizioni. Durante la seduta, ha spiegato che questa incompatibilità era diventata evidente e non permetteva di mantenere la coerenza tra le responsabilità. La sua uscita dalla Regione si accompagna a una riflessione sulla gestione delle cariche pubbliche in modo compatibile.

. Il capo dell'opposizione ha annunciato le sue dimissioni in apertura della seduta dell'assemblea "per una condizione di evidente incompatibilità" con l'incarico ricoperto da Cirielli di membro della Camera dei Deputati e di viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni. "Ho deciso di optare non solo per il mio ruolo di parlamentare – ha detto Cirielli – ma anche per l'incarico governativo che ricopro in una situazione complessa sul piano internazionale come quella che stiamo vivendo". "Ho fatto di tutto per vincere – ha aggiunto – e resto a disposizione, un grande in bocca al lupo al consiglio regionale, al presidente per il lavoro dei prossimi 5 anni e all'opposizione, che è fatta di persone che hanno esperienza amministrativa sul territorio".