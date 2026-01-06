Editoria | Serracchiani ' fondi a radio radicale strumento irrinunciabile'

Radio Radicale rappresenta un patrimonio fondamentale per l'informazione istituzionale e la memoria storica dell'Italia contemporanea. Considerata un punto di riferimento nel panorama mediatico, questa emittente svolge un ruolo importante nel garantire trasparenza e approfondimento dei dibattiti politici. I fondi destinati a Radio Radicale sono strumenti essenziali per preservare e valorizzare questa risorsa, contribuendo alla qualità del confronto pubblico e alla tutela della libertà di stampa.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Radio Radicale è un strumento irrinunciabile per l'informazione istituzionale, una memoria storica dell'Italia contemporanea e un luogo del dibattito politico. Sarebbe un grave precedente se si mettesse a rischio la sopravvivenza della radio. Perciò ci aspettiamo dal Governo che nel primo strumento legislativo utile siano inseriti i fondi per il finanziamento dell'emittente, rimediando all'esclusione e dando così garanzie di proseguimento alle trasmissioni e certezze al personale giornalistico e tecnico impiegato. La convenzione stipulata con Radio Radicale per la resa di un servizio pubblico fondamentale ha superato anche i momenti più critici trovando l'accordo delle forze politiche, e anche stavolta siamo pronti a fare la nostra parte". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Editoria: Serracchiani, 'fondi a radio radicale, strumento irrinunciabile' Leggi anche: Radio Radicale senza finanziamento né convenzione per il servizio pubblico Leggi anche: Cerno a Radio Anch'io lancia l'allarme: "L’islamismo radicale si infiltra fra sicurezza e giudici, noi litighiamo e il fanatismo gode" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Radio Radicale preoccupata: niente fondi nella Legge di Bilancio - Per la prima volta in trent’anni, la Legge di Bilancio non prevede i fondi destinati a Radio Radicale, circa 10 milioni annui per la trasmissione delle ... msn.com Manovra: altri 60 mln per l’editoria, niente tagli a fondi radio e tv locali, sforbiciata Rai - La manovra 2026, che vale complessivamente 22 miliardi di euro, approda al Senato dopo il via libera della Commissione Bilancio. msn.com La convocazione del sottosegretario all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini ai vertici del gruppo GEDI e ai Comitati di redazione de La Stampa e la Repubblica segna un passaggio cruciale nella vicenda della possibile cessione delle due testate. La d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.