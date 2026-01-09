**Editoria | Meloni ' da Governo interventi per Radio radicale e Agenzia Dire' **
Il Governo ha annunciato l'intenzione di presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per assicurare a Radio Radicale un contributo straordinario destinato alla digitalizzazione del suo archivio storico. Questa misura si aggiunge al finanziamento ordinario già previsto, con l'obiettivo di sostenere la conservazione e l'accessibilità delle risorse storiche della testata.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Il Governo intende presentare un emendamento al decreto Milleproroghe per garantire a Radio radicale il contributo straordinario destinato alla digitalizzazione dell'archivio storico della testata, contributo che si somma a quello interamente ordinario". Per l'Agenzia Dire "abbiamo garantito la massima attenzione, abbiamo sollecitato l'editore a corrispondere le retribuzioni arretrate dei dipendenti e dei giornalisti. L'altro ieri è stato riattivato il contratto di fornitura anche con la presidenza del Consiglio, che può essere, diciamo, una buona notizia in questo contesto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
