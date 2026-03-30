L’attaccante bosniaco ha parlato alla vigilia della partita decisiva contro l’Italia, commentando l’esultanza dopo una fase di gioco e condividendo un episodio con un suo compagno di squadra. Ha anche fatto riferimento alle reazioni dell’Italia in vista della sfida contro il Galles. La conferenza stampa si è svolta prima della finale playoff per la qualificazione ai Mondiali.

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© Calcionews24.com - Bosnia, parla Dzeko: «L’esultanza? Tutto normale, ecco cosa ci siamo detti con Dimarco. Se l’Italia ha paura del Galles…»

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