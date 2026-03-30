In vista della partita decisiva contro l’Italia, l’attaccante bosniaco ha dichiarato in conferenza stampa che se la squadra avversaria temeva il Galles, potrebbe esserci un problema, sottolineando la presenza di una certa paura. La sfida tra le due nazionali, valida per la qualificazione ai Mondiali, si avvicina e ha attirato l’attenzione dei media.

L'attaccante della Bosnia ha parlato in conferenza stampa in vista dell'importantissimo match contro gli Azzurri che vale l'accesso al Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dzeko stuzzica l'Italia: "Se temeva il Galles c'è un problema, ha paura"

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