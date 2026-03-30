Ecocorsa del Lago di Montedoglio | trionfano Galassi e Cappelletti tra oltre 300 atleti

L'edizione 2026 dell'Ecocorsa del Lago di Montedoglio ha attirato più di 300 partecipanti provenienti da diverse regioni. La gara si è svolta lungo un percorso suggestivo sopra la diga del lago, con atleti in rappresentanza di Umbria, Romagna e Toscana. Tra i concorrenti, si sono distinti i primi classificati, che hanno concluso la competizione in tempi elevati.

Grande partecipazione e spettacolo per l’edizione 2026 dell’Ecocorsa del Lago di Montedoglio, che ha visto al via oltre 300 atleti provenienti da Umbria, Romagna e Toscana, impegnati in un percorso suggestivo e al tempo stesso altamente selettivo nei tracciati sopra la diga di Lago di Montedoglio. Classifica generale Eco Corsa 2026 In una giornata caratterizzata da temperature rigide, la gara maschile si è animata fin dalle prime battute con un gruppo di testa formato da Nucera, Viviani, Giorgi e Fazzi (Filirun Team), con Claudio Galassi (Atletica Santarcangelo Rimini) in posizione di controllo. Il tracciato, tecnico e impegnativo, ha reso la corsa dinamica e incerta, con continui cambi di ritmo e posizioni. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ecocorsa del Lago di Montedoglio: trionfano Galassi e Cappelletti tra oltre 300 atleti Articoli correlati Podismo: Eco Corsa del Lago di Montedoglio. Oltre 200 iscrizioni in vista dell’appuntamentoViaggia ben oltre le 200 presenze la 14esima edizione della Eco Corsa del Lago di Montedoglio in programma domenica prossima, 29 marzo, con partenza... Leggi anche: “Cross per tutti”, numeri da record. Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo Tutti gli aggiornamenti su Ecocorsa del Lago di Montedoglio... Discussioni sull' argomento Val di Merse Run – Rosia Sovicille (SI); Ginnastica ritmica. Per la Gymnica 96 quattro pass per i campionati tricolori; Podismo: Gran Prix Valtiberino e Chimera Run. Ecocorsa del Lago per trecento. Scatto dello storico fotografo della Juventus Salvatore Giglio che ritrae Michel Platini, Claudio Borghi e Stefano Tacconi a Tokyo in occasione della Coppa Intercontinentale disputata tra Juventus ed Argentinos Juniors l'8 dicembre 1985 - facebook.com facebook