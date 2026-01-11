Cross per tutti numeri da record Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo

La prima tappa del circuito “Cross per tutti” si svolge oggi a Cesano Maderno, con oltre 2.300 atleti iscritti. Un numero che testimonia l’interesse crescente per questa disciplina, anche in condizioni climatiche rigide. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e passione per il cross, coinvolgendo appassionati di diverse età e livelli. Un evento che conferma l’importanza del movimento e della partecipazione collettiva nel panorama sportivo locale.

Sono 2.318 gli iscritti alla prima prova del circuito “Cross per tutti” che si apre questa mattina a Cesano Maderno. Dai bambini ai veterani della corsa campestre, appuntamento alle 8 per sfidare il gelo di questi giorni e affrontare la prima gara dell’anno in questa spettacolare disciplina. Si corre nell’area verde di proprietà della società Bracco, tra le vie Marconato e Groane (ritrovo via Fulvio Bracco), vicino ai confini con Ceriano e Cogliate. Circuito di circa 2 chilometri da ripetere più volte a seconda delle categorie, interamente sterrato, intervallato da continui dossi e avvallamenti naturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Cross per tutti”, numeri da record. Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo Leggi anche: Oltre 300 studenti del Badoni in gara tra corsa e nuoto: tempi da record Leggi anche: Colletta Alimentare, numeri da record nel Veronese con oltre 208 tonnellate raccolte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. “Cross per tutti”, numeri da record. Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo; Cross per Tutti: 2300 atleti pronti a sfidare il gelo polare. Il più piccolo ha 5 anni; Mondiali di cross, si corre in America senza l'Italia (con rimpianti); Bartesaghi come Beckham | il baby rossonero firma una prestazione da record e sorprende tutti. “Cross per tutti”, numeri da record. Oltre 2.300 atleti di corsa nel gelo - 318 gli iscritti alla prima prova del circuito “Cross per tutti” che si apre questa mattina a Cesano Maderno. ilgiorno.it

Presentate le tappe venete del circuito Supermare Cross che si terranno a Rosolina il prossimo 14 e 15 febbraio!! Una manifestazione attesa da tutti gli appassionati degli sport motoristici che genera un importante indotto turistico per la nostra località balneare - facebook.com facebook

Bravissimo Maignan al 62'! Cross teso per Thorstvedt, che anticipa tutti e la mette sul primo palo, il portiere rossonero è reattivo e respinge #MilanSassuolo 21 #MPLive x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.