Copenaghen-Napoli McTominay | Inaccettabile non aver vinto questa partita

Scott McTominay ha commentato la partita tra Copenaghen e Napoli, esprimendo delusione per il risultato. L’allenatore ha sottolineato come fosse importante chiudere la gara con più di un gol di vantaggio, ritenendo inaccettabile il mancato risultato finale. La squadra dovrà analizzare gli errori e migliorare l’efficacia offensiva per le prossime sfide.

“Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile onestamente. Dovevamo trovare il modo per segnare il secondo e anche il terzo gol per chiudere definitivamente la partita ed è davvero deludente non averlo fatto". Così Scott McTominay ha analizzato il pareggio contro il Copenaghen parlando.🔗 Leggi su Napolitoday.it Copenaghen-Napoli 1-1, a Conte non basta McTominayPartita equilibrata tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1. Copenaghen-Napoli 1-1, McTominay non basta: azzurri a rischio eliminazioneIl match tra Copenaghen e Napoli termina con un pareggio 1-1, nonostante il vantaggio numerico ottenuto dai partenopei per gran parte del secondo tempo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, McTominay nel post partita: Inaccettabile non aver vinto oggi; Copenaghen-Napoli, McTominay: Inaccettabile non aver vinto questa partita; Il Napoli pareggia a Copenaghen, McTominay è una furia! Inaccettabile non aver vinto questa partita; La rabbia di McTominay: Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita. Copenaghen-Napoli, McTominay nel post partita: «Inaccettabile non aver vinto oggi»Il Napoli pareggia a Copenaghen e complica ulteriormente il passaggio del turno in Champions League, queste le parole di Scott McTominay, autore del momentaneo gol del vantaggio ... msn.com Napoli, McTominay: Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere questa partitaScott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo del Copenaghen: Avremmo. tuttomercatoweb.com Napoli, solo pari con il Copenaghen in 10 per 65': McTominay non basta a Conte, playoff a rischio - facebook.com facebook #Conte diretta dopo Copenaghen-Napoli: le dichiarazioni in tv e in conferenza stampa LIVE x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.