Ma c' è un posto dove l' America ha già perso questa guerra | le redazioni dei giornali Usa Ecco perché

Le redazioni dei giornali negli Stati Uniti stanno vivendo una crisi evidente, con molte testate che hanno ridotto il personale o chiuso i battenti. Questa situazione rappresenta un segnale forte rispetto all’attuale stato del giornalismo nel paese, dove le difficoltà economiche e i cambiamenti nel settore hanno portato a una diminuzione significativa della presenza di giornalisti professionisti. La perdita di questa parte della stampa tradizionale si riflette anche nelle modalità di informazione disponibili al pubblico.

C’è una guerra che si combatte sul terreno in Iran o sui mercati energetici globali — tra missili, droni e petroliere — e ce n’è un’altra che si combatte nelle redazioni, nel modo in cui gli eventi vengono selezionati e raccontati nei titoli di prima pagina, nel modo in cui gli eventi vengono selezionati e raccontati. La seconda è già stata persa dagli Stati Uniti, si direbbe. Il tono dei notiziari è dominato dal pessimismo. Da una parte ci si può rallegrare: l’ultima volta che i media americani appoggiarono acriticamente un guerra fu nel 2003 con l’invasione dell’Iraq e rimediarono delle figuracce storiche: il New York Times spacciò per buone le bugie sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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L' #America ha già perso questa #guerra contro l' #Iran: nelle redazioni dei giornali Usa x.com

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